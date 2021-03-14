2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽14日於台中新光三越舉行台中初賽。（盧金足攝）

2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽自3月6日起於台北新光三越(北部初賽)、3月13日於高雄漢神巨蛋(南部初賽)、今(14)日於台中新光三越(台中初賽)登場，一連兩週初賽後，勝出好手將於3月21日在台中新光三越進行最終決賽，北中南巡迴號召「舞」林高手們同台較勁。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席為參賽者加油打氣，支持活力十足的街舞活動。

此次賽制包括KPOP舞蹈大賽(兒童組)、KPOP舞蹈大賽(成人組)、街舞排舞大賽(兒童組)、街舞排舞大賽(高中組)、街舞排舞大賽(成人組)、BBOY POWERMOVE及風靡韓國的即播即跳等多元賽制，吸引許多熱愛KPOP舞蹈的粉絲們熱烈報名，決賽當天除了邀請網紅打卡拍照，設置粉絲拍照展示區，讓現場觀眾一起參與。

運動局長李昱叡表示，近年來街舞熱潮在全世界延燒，漸漸深入台灣各年齡層，與嘻哈結合慢慢被廣為接受，並蔚為潮流，運動局致力推動街舞運動，去年底舉辦台中盃街舞大賽、2021年1月舉辦凱格盃街舞大賽，皆獲得廣大迴響。

此次賽事邀請專業評審群，獲得參賽者熱烈好評及肯定，街舞文化深受青年及學生族群的喜愛，各級學校均可見成立社團勤加練習，市府將持續推廣所有「酷運動」，並舉辦大型街舞比賽，希望讓台灣街舞文化接軌國際。

(中時 )