鹽水廢棄小吃部火災 空屋付諸一炬 16:392021/03/14 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市鹽水區岸內里一處廢棄小吃部下午3點9分傳出火警，幸好無人受困。(讀者提供／劉秀 芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市鹽水區岸內里一處廢棄小吃部下午3點9分傳出火警，幸好無人受困。(讀者提供／劉秀 芬台南傳真) 台南市鹽水區岸內里一處廢棄小吃部下午3點9分傳出火警，消防局獲報派出19車37人前往搶救，到達現場時已全面燃燒，大量濃煙竄出，火勢下午3點37分撲滅，現場燃燒面積約300平方公尺，幸好無人受困，火警原因還待調查。 商圈結合月老廟辦愛情市集 600份蔥索取一空 陸人社部智庫：延遲退休實施4大原則 (中時 ) #廢棄 #小吃部 #鹽水 #現場 #燃燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：中山區帝璽(個案＋價格分析) 09:002021/03/13 建案開箱-台北 范少勳著短褲 對腿部線條有自信 04:102021/03/12 時尚消費 后里橡膠廠1個月內4火警 引民怨 04:102021/03/14 地方新聞 新莊洗衣店凌晨起火 消防破壞陽台救出一家5口 08:502021/03/14 社會 佳里火警屋主夫妻燒成焦屍 兩子女住校逃過一劫 13:502021/03/12 社會 唐湘龍涉肇逃出庭 和解再包5萬元遭男大生婉拒 13:052021/03/12 社會 金門初日號出航 期待2.0升級版小三通 17:392021/03/13 旅遊 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 11:102021/03/13 社會 空品惡化台灣霾成了紅番薯 彰化AQI衝破160大夥憋壞了 15:412021/03/12 寶島 科技部改回國科會 台灣文學館升級 04:102021/03/12 政治要聞 單位整併 藍拋外交經貿部構想 04:102021/03/14 政治要聞 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 北市重慶北路火警 恐怖烈焰亂竄 驚悚畫面曝 - 地方萬象 黑道轉行不打殺 周賺百萬還爽住別墅 門口停滿雙B車 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 高中生開賓士撞傷女騎士 閏密發文控訴 駕駛家屬：負責不逃避 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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