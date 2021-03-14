台南市鹽水區岸內里一處廢棄小吃部下午3點9分傳出火警，幸好無人受困。(讀者提供／劉秀 芬台南傳真)

台南市鹽水區岸內里一處廢棄小吃部下午3點9分傳出火警，消防局獲報派出19車37人前往搶救，到達現場時已全面燃燒，大量濃煙竄出，火勢下午3點37分撲滅，現場燃燒面積約300平方公尺，幸好無人受困，火警原因還待調查。

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