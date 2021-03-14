位在南投中寮長源隧道附近的茶花園，有農民種植錫葉藤，花藤順著外牆攀爬，形成難得一見的「紫瀑花牆」，今春吸引大批民眾前往拍照、打卡，欣賞紫爆美景。不料部分遊客缺乏公德心，導致當地交通大亂，志工出面勸導甚至挨罵，氣得茶花園老闆把錫葉藤砍光，「一夜之間全沒了！大家都不用看。」

位在中寮龍南路的六七一茶花園，因種植錫葉藤，大批紫色花藤沿牆面爬出，在路邊形成綿延數十公尺的花牆，經民眾分享，成為當地知名景點。出名後雖帶來遊客，甚至有攤販進駐，人氣強強滾，不過部分遊客隨意停車、下車拍照居然站在路中間，衍生不少交通亂象，加上垃圾、噪音等，嚴重影響當地生活品質。

呂姓農民因受不了遊客衍生交通亂象，一夜之間幾乎把錫葉藤砍光。（翻攝六七一茶花園臉書）

「唉！真的是沒辦法，我也不想」，茶花園呂姓負責人接受《中時新聞網》電話訪問，他說自己種錫葉藤已20年，這幾年真的吸引很多人來賞花，他看了也開心，沒想到人愈來愈多、交通愈來愈亂。

呂先生表示，遊客拍照根本沒在看路、看車，志工勸導甚至反被回嗆，12日當天就這樣發生一起車禍，氣得他當晚就把這些錫葉藤砍光，「鄰居還叫我不要砍啦！很可惜啊！但有什麼辦法，太亂了！」

呂先生說，每次只要交通一亂，民眾向派出所檢舉，警察就得來關切，「我也很歹勢欸！造成員警困擾，遊客又講不聽。」

他無奈地說，砍掉也好，至少不會再有不守規矩的遊客來了；記者問明年會把錫葉藤種回來嗎？「我要很慎重想一想，不能又重蹈覆轍」。

錫葉藤屬馬鞭草科，原產地為墨西哥、西印度群島、中美洲，30多年前被引進台灣，適合種植成花牆或蔭棚，每年春天盛放可形成花廊，由於顏色鮮豔，相當迷人，南投中寮、埔里等地都有種植。

(中時新聞網)