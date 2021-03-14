據港媒報導，香港13日再新增兩名疑似在接種科興疫苗後死亡案例，另有一人目前在加護病房治療，情況危殆。香港疫苗臨床事件評估專家委員會15日將開會討論。

兩名死者中，一名80歲男子13日因缺血性腸道炎離世，本月初接種科興疫苗，6日因胸痛到醫院求醫，初步被診斷患急性冠狀動脈綜合症，同時被送往明愛醫院加護病房，其後再被轉送到瑪嘉烈醫院加護病房，這名男子患有糖尿病、高血壓，另外亦有頸動脈粥樣硬化病史，亦曾經中風。

另一名67歲死者同樣患有糖尿病及高血壓，同時患有高血脂症，他在2日接種疫苗後，於11日在旺角港鐵站內暈倒，被送往港華醫院，同樣被診斷患上急性冠狀動脈綜合症，最終在13日下午不治。

至於目前危殆的63歲男子，他曾在9日在沙田源禾路疫苗接種中心接種科興疫苗，他在接種疫苗後隔日開始身體感到虛弱，13日到醫院求醫，並需轉到加護病房，他被診斷出現急性中風症狀，是接種疫苗後常見的不良反應。據了解，他本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。

(中時 )