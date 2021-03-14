母逛街開玩笑把手機號碼寫3歲童手背，男童真的走失，靠手背上電話號碼回到媽媽懷抱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3歲的陳姓男童13日傍晚和母親外出，陳母買炸物排隊等候時，隨手把手機號碼寫在男童手背上，笑說走失就不怕了，豈料不久男童真的和母親走散，桃園警分局武陵所員警巡邏發現帶回派出所，眼尖發現手背上字跡模糊號碼，順利聯繫上焦急的母親，結束男童驚魂記。

桃園警察分局武陵派出所員警13日16時許巡邏時，在中正路與復興路口，發現有男童疑似迷途，孤單在騎樓徘迴，擔心發生危險，連忙到回派出所。

但男童幾經詢問，都無法回答家裡情況，一籌莫展的員警眼尖發現男童手背有原子筆寫上的號碼，已因摩擦而變得模糊，員警好奇詢問，男童稱是媽媽寫的，員警從數字研判可能是手機號碼，拼湊出號碼後嘗試打電話，經過多次排列組合，終於聯繫上男童的母親。

陳母趕抵派出所表示，帶兒子到站前商圈逛街購物，但兒子在一旁跑來跑去、待不住，她開玩笑的把手機號碼寫在他手背上，告訴兒子說如果走失了，警察叔叔可以依照電話聯繫上媽媽，沒想到真的意外幫上忙， 非常感謝員警的幫忙，也表示以後會多留意小朋友的動態，防止類似狀況再次發生。

(中時 )