一走了之該如何善後，新北市一名女大生，去年與男友在永和租屋處同居，某天男友出門上班，5天後返家發現女友輕生亡，該間租屋處瞬間變成凶宅，房東相當不滿決定提告女大生父母、男友，而近日法官判決也出爐。

根據判決書，女大生的翁姓男友，於去年3月15日開始，向房東承租位於永和的房子，同年6月22日轉租另一間房，也就是8號房，未料翁男與沈姓女友入住才沒幾天，就傳出沈女過世的消息。房東表示因為該房變凶宅，至今仍沒人租，其他6間房，還得調降租金1至2成，才得以出租，房子遭貶值，因此房東決定向翁男，沈女父母求償300萬。

對此，翁男表示與沈女交往後才知道對方罹患憂鬱症，期間也有陪同就醫，由於自身工作需上班24 小時，並連續多天，去年6月翁男出門上班時，當時女友情緒正常，5天後回家才得知悲劇已經發生。

而沈女父母則說，因為夫妻倆離婚，女兒由媽媽照顧，沈父還是直到出殯當天，才知道女兒輕生，至於房東求償，從事不動產工作的沈父表示，台灣凶宅其實很多，房東受損失的時間不會太長，且命案發生後，其他房間仍有出租收益，女兒的死與房子可否繼續使用無關。

新北地方法院審理此案時，經鑑定該房子價值約1527萬，從房東隔成7間房來看，受損失的僅其中1間房，按照市場價格比例換算，認為翁男與沈女父母，應連帶賠償房東229萬1265元，不過，沈女父母僅需在繼承女兒遺產範圍內負責，全案可上訴。

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