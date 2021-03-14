這幾年無論小螢幕還是大螢幕作品，都掀起一股真人真事改編熱潮，電視劇尤其喜歡改編重大命案，近日由李昇基、李熙俊主演的韓劇《MOUSE窺探》，其中安排了變態殺人魔以殘忍的手法讓受害者身首異處，並表示兇手帶有「變態基因」，自小就有暴力傾向，該劇編劇就透露，其實殺人魔有參考的原型人物，就是2017年的女高中生殺害分屍女童案，手法跟劇裡演的如出一轍。

這起事件發生在2017年3月29日，當時才17歲的女高中生金某，穿了媽媽的套裝坐在公園裡，有個8歲國小女童來攀談借手機，金女佯稱手機沒電，要女童先跟她回家充電再借她，接著趁孩子跟家裡貓咪玩耍時，將女童勒斃並肢解。

而金姓女高中生當時有在玩網路聊天，認識了一個朴姓少女，兩人感情變深後相約見面，金女當天就殺了女童並分屍，她留著部分屍塊包裝成精美禮物，其他的立刻丟棄，行兇過程也跟朴女保持聯絡，並隨時更新「獵物」的狀態，冷靜又變態，令人髮指。

警方展開調查後，調閱相關監視影像，發現金女過程中幾乎沒有情緒起伏，還因為當天金女穿了媽媽的套裝，讓警方辦案方向一度混亂膠著，而金女終於被捕後，也看不出悔意，被到遭關押時有無什麼感到很累的事情？她竟然說是天氣很棒，但失去自由的自己無法去賞花，覺得心累。

金姓女高中生因為患有嚴重精神疾病，無法對外界產生情感，她同學還說，金某從以前就特別熱衷解剖，受害者母親知道後，難過地說：「希望讓兇手知道我們家女兒有多珍貴」，這起案件引起《MOUSE窺探》編劇崔蘭的關注，她希望讓患有精神病的罪犯了解自己的罪，體會受害者家屬的痛，並接受懲罰，藉此得到救贖，因此才誕生了這齣劇。

(中時新聞網)