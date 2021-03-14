統一獅主場迎戰味全龍，這也是味全龍回歸中職一軍首戰，派出看板球星王維中先發，獅隊打線從去年就有「恐左」毛病，這次面對從未對決過的左投王維中，獅隊推出右打部隊，陣中左打只剩雙帥陳傑憲、林安可，而蘇智傑則從板凳出發，由鄭鎧文頂上。

蘇智傑昨日4打數有1安打，不過另外3打席皆為三振出局，總教練林岳平表示此戰蘇智傑輪休，由鄭鎧文擔任左外野手，「王維中對我們來說很陌生，大家都沒打過，那智傑近況也不是特別突出，所以試著讓鎧文先上。」

統一獅身為衛冕軍，不過開季有些不順，陣中多名選手有傷勢，林岳平有些無奈的說現在先發、替補都還沒進入狀況，無法找出最佳隊形，再加上對手都知道統一獅恐左毛病，開季前4場比賽的對手都派左投應戰，因此林岳平也需要改變模式，「拉了施冠宇、吳桀睿，就是要看用右打打線能不能應對一開賽敵隊都用左投的狀況。」

味全龍打線：

１ 曾傳昇ＳＳ

２ 赫雷拉１Ｂ

３ 李凱威ＤＨ

４ 劉基鴻３Ｂ

５ 陳品捷ＬＦ

６ 郭天信ＣＦ

７ 林旺衛ＲＦ

８ 劉時豪Ｃ

９ 吳東融２Ｂ

王維中ＳＰ

統一獅打線：

１陳傑憲ＣＦ

２吳桀睿ＤＨ

３郭阜林３Ｂ

４林安可ＲＦ

５施冠宇１Ｂ

６鄭鎧文ＬＦ

７林靖凱２Ｂ

８林岱安Ｃ

９吳國豪ＳＳ

布雷克ＳＰ

(中時 )