據河北省唐山市網站顯示，唐山市於13日晚間召開重污染天氣應急響應落實緊急部署會議，副市長李貴富在會中強調，對未落實應急響應要求和違法排污的企業要堅決依法嚴懲，一律收回排污許可證，實施頂格處罰、按日計罰，污染排放績效評級降為D級等。

新京報報導，李貴富強調，各企業要嚴格按照重污染天氣應急預案要求，該限的必須限到位、該停的必須停到位，必保50％減排目標。

另一方面，大陸生態環境部長黃潤秋11日一早親赴唐山市，突擊檢查河鋼唐鋼不銹鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團有限公司、唐山市春興特種鋼有限公司和唐山東華鋼鐵企業集團有限公司。

在檢查期間，唐山市已啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應。檢查發現，四家企業均在重污染天氣應急響應期間高負荷生產，未落實相應減排要求，並普遍存在生產記錄造假問題，有的甚至互相通風報信、刪除生產記錄應對檢查，相關線索已移交當地公安部門。

據微信公眾號「唐山發布」13日消息指出，唐山市立即成立聯合調查組，對環境違法問題和不落實重污染天氣應急響應問題展開深入調查，依法處理。

同時由生態環保、公安部門成立工作專班，對相關企業依法懲處。目前，已對上述四家企業處以行政處罰，並行政拘留企業負責人，同時企業績效評級全部降為D級，暫扣排污許可證。

(工商 )