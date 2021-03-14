黃捷公開網友私訊內容。（圖／取自黃捷IG）

度過罷免危機的高雄市議員黃捷，過去曾遭受網友的網路性霸凌，而昨(13日)她則在個人IG限時動態再度提到，最近常接到變態網友傳的性騷擾訊息，並痛批「噁心假帳又來了！」讓她相當無奈，並於今(14日)表示，目前持續蒐證中。

黃捷13日在IG限時動態中公布網友的私訊截圖，寫下「噁心假帳又來了」、「原來還私訊過一樣的內容」，至於網友傳送的訊息則都是一些不堪入目的騷擾文字，甚至說出令人不舒服的言語，令黃捷相當傻眼又無奈。

然而，面對網友的這些舉動，黃捷則是透露，「我當然還是會繼續勇敢走下去，也希望給更多人力量，也會用更多的方式，讓受傷的女性可感受到不孤單」。至於會不會報案？黃捷說，目前都有在收集這些帳號，蒐集到一定程度後再處理。

其實黃捷過去自從出櫃承認同志身分，並表示「相愛不分男女，能力不分性別」後，引發反對者強烈不滿，多次在網路上攻擊謾罵，當時她就曾強調，「網路性霸凌言論常出現在你我週遭，輕則以帶有性羞辱的字眼來羞辱；重則合成、散播私密照片來騷擾恐嚇，尤其網路平台匿名性，又加劇網路性霸凌的傷害。即便網路性霸凌，不會對被害人造成物理性的傷害，但網路的公開性與傳播強度，即便言論被刪除了，對被害者的公開羞辱，卻不可能完全移除。」

(中時新聞網)