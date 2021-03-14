被稱為史奈德剪輯版（Snyder Cut）的DC超級英雄電影《查克史奈德之正義聯盟》原本被眾人視為是不可能的任務，在多方人士經歷3年多努力奔走後，終於拍板定案，找回大導查克史奈德主導並重新製作，過程宛如DC粉絲的圓夢之旅。該片描述「蝙蝠俠」布魯斯韋恩（班艾弗列克 飾）與「神力女超人」黛安娜普林斯（蓋兒加朵 飾）聯手招募由超能力者組成的戰隊，拯救即將毀滅的地球。

導演查克史奈德透露片長4小時中，唯有蝙蝠俠和小丑的場景是額外拍攝，回想起當初他意識到將不會有「查克史奈德」電影後，最大的遺憾就是沒有蝙蝠俠和小丑的對決場面，而這對兩個角色間的關係相當關鍵，彼此都經歷一連串的磨難卻從未碰面，這對查克史奈德來說顯然不合理，他說：「當我把它寫出來後，沒想到竟然真的可以拍了」，《查克史奈德之正義聯盟》不僅完整了DC角色的故事飽滿度，也圓滿了導演和粉絲的遺憾，寫下電影歷史中特別的一頁篇章。

眾所期盼的《查克史奈德之正義聯盟》將在18日與粉絲見面，隨著上架的日期將近，近日導演也在個人推特上陸續公布多款全新的黑白海報及母盒（Mother Box）預告，而台灣觀眾亦也能透過影音平台CATCHPLAY＋中的HBO GO專區同步觀賞到這部DC超級英雄鉅作。

(中時 )