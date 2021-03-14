彭女閏密在網路社群《Dcard》發文控訴，替好友抱屈。（摘自網路社群《Dcard》）

彭女閏密在網路社群《Dcard》發文控訴，替好友抱屈。（摘自網路社群《Dcard》）

台中市北區忠明路本月7日凌晨發生1起嚴重車禍，23歲彭姓機車女騎士，疑遭無照張姓男高中生撞傷後頸椎斷裂，迄今昏迷指數3在醫院救治，彭女閏密在網路社群《Dcard》發文控訴，張男無照還駕車肇事，其父母1周後才出面處理；警方表示，事發後6個月內，本人戶家屬都可提過失傷害刑事告訴。

彭女閏密發文寫，「彭女的昏迷指數3，非常的不好，用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂，就算救回來了也有極大的可能變成植物人，為什麼你會遇到這種事，你是那麼的善良，那麼的善解人意，永遠都笑嘻嘻的你就像太陽一樣，為什麼是你⋯⋯⋯⋯」。

彭女閏密指出，「肇事者18歲，台中某高中張同學，剛剛得知他沒有駕照，3／6號事情發生，到3／13號父母才出面，中間完全沒有任何慰問，只擔心自己兒子會不會有人找他，擔心兒子人身安全，憑什麼？你的垃圾兒子是命，我們的瑄就不是嗎？憑什麼瑄在加護病房與死神拔河，你兒子就沒事的躺在家裡，甚至還在玩IG改自己的自我介紹，到底憑什麼？我們寧願什麼都不要，只要瑄好好的，健康的活著⋯」。

警方指出，張姓高中生當時駕駛賓士車沿忠明路往中清路方向行駛，行經大潤發大賣場前路口，遇到彭女騎乘機車，穿越路口欲左轉往中清路方向，雙方因撞擊力大，彭女遭撞飛倒地不起，行經民眾趕緊報警處理。

張男是否疑車速過快失控撞及對方？張男在接受警方偵訊時卻否認超速，警方表示，肇事賓士車當時是否超速仍待進一步鑑定，因彭女目前仍陷昏迷狀態，雙方若無法達成和解，可於事發後6個月內，提出過失傷害刑事告訴。

(中時 )