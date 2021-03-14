桃園市新屋區「葉五美公清明祭祖」活動向來盛大，每年全國各地、海外子孫都會返鄉祭拜，人數達8、9000人，無奈新冠肺炎疫情未解，桃園市葉氏宗親會副理事長葉國傑指出，今年延續過往模式，4月4日清明節當天，由5大房經理人代表參加，參加人數則控制在120人，名單也會造冊列管，參與者須遵守配戴口罩、酒精消毒等措施。

清明節將至，為了不想塞在車陣中，不少民眾搶先在數周前開始掃墓，由於客家族群有在元宵節後掃墓的傳統，市府民政局3月已陸續開放轄管公墓、納骨塔或生命紀念園區，並要求各公所縮小公墓聯合法會規模，一切從簡，也呼籲各宗祠配合防疫規範，自行縮減參拜人數。

葉春日公派下協進會13日開會討論後，決議仍按照往例於清明當日舉行特鳳媽祖墳、祖塔掃墓活動，但模式延續去年，僅由五大房經理人代表參拜，且總參加人數將控制在120人以下，名單將造冊控管，避免疏漏，代表出席者須全程配戴口罩、量測體溫、噴灑酒精消毒後才能進場。

葉國傑說，雖然清明當日的掃墓活動有控管人數、指定參與者，但在活動前夕，子孫仍能已以個人祭拜方式前往特鳳媽祖墳、祖塔及公廳，表達追思之意，將疫情感染機率降至零，非常時期需要互相體諒。

至於新屋姜家、范姜宗族，新屋區長姜義坤表示，為使疫情獲得良好控制，這2家的大型追思活動也決議延續去年模式，將縮減規模並改由代表參加，據悉後代子孫皆能體諒政府的防疫措施，認為即使大型活動無法舉辦，但慎終追遠的心意不變。

(中時 )