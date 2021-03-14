民間團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，目前已進入第2階段連署，而陳柏惟則回應，跟國民黨站在一起的沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民。對此，藥師林士峰直言，把反對自己的人貼上「假公民」標籤，不尊重反對者意見，終將難以繼續代表區域民意而被人民淘汰。

針對陳柏惟所言，林士峰13日在臉書上表示，台灣很幸運的，經過相當多人的努力之下，已經是個進步、多元、民主的國家；凡將反對自己的勢力納入「中共同路人」「假公民」的標籤，而不以對等的尊重，謙卑的面對反對者意見，終將難以再代表區域民意，而被人民所淘汰。

林士峰更指出，罷免領銜人台中阿文，也曾在立委投票中，支持過陳柏惟，因此如今才會對陳柏惟的質詢內容、曾許下的中火承諾，以及他對食安的態度感到失望。

網友們也留言回應，「當初投給他票的，寄以厚望，結果荒腔走板，應該很多人都後悔」、「不合乎常理的事情通常背後都有弦外之音」、「上次的質詢讓我覺得好像在看美食節目！這樣的質詢上台幹嘛？浪費時間？」。

此外，「刪Q總部」13日啟動罷免第2階段連署後，前往台中第二選區的沙鹿區沙鹿市場及大肚區自強市場掃街，爭取選民支持罷免陳柏惟。罷免案發起人阿文表示，將力拚5月12日前徵求到4萬份連署書，接下來各志工會深入各地募集連署書，預計5月13日送件，若一切順利，6月23日陳柏惟罷免案就能正式成立，並在7、8月份舉辦罷免投票。

3Q陳是不是很羨慕隔壁國家，老是可以幾乎無人反對的堅定支持想通過的法案？ 台灣很幸運的，經過相當多人的努力之下，已經是個進步、多元、民主的國家；凡將反對自己的勢力納入「中共同路人」「假公民」的標籤，而不以對等的尊重，謙卑的面對反對者意見，... 由藥師林士峰發佈於 2021年3月13日 星期六

(中時新聞網)