大陸女星李卉18歲時被周星馳選中，擔任《少林足球》第二女主角，本來打算力捧，卻因為演技太差，導致戲份被狂刪減，最後在電影畫面僅有幾秒鐘，之後雖然有接演過電視劇，但星途平淡，2014年淡出演藝圈，現做起代購生意，還當起直播主，令人不勝唏噓。

周星馳當時為了《少林足球》，在大陸舉辦選秀，最後挑出李卉，本來在片中她擔任第二女主角，是周星馳的情人，角色舉足輕重，但因為演技一直達不到周星馳的要求，導致最後戲份狂被刪，出現畫面僅有幾秒鐘，最經典的就是踩到香蕉皮跌倒。

雖然李卉是周星馳自立門戶後第一個簽約的「星女郎」，還簽約8年打算力捧，但據悉她演技太差，拍完《少林足球》後，就沒拍過周星馳的電影，之後有接演過電視劇，但星途平平，她也從原本月收入3萬人民幣（約12萬元台幣），到最後沒人找她拍戲，2014年只能黯然淡出演藝圈。

李卉現做起代購生意和當直播主。(圖／翻攝自微博）

之後她和交往多年男友結婚生子，淡出螢光幕後，她做起代購生意，近年還當了直播主，並曾在微博自介上自嘲是「過氣星女郎」現39歲的她，過起平凡人生活，但保養得宜的她，和過去相差不大。

不過因為周星馳御用星女郎通常都會大紅，但李卉卻浪費8年青春，仍始終發展不如意，最後只能消失幕前，讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)