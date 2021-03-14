土耳其警方出動百餘人前往加密貨幣詐騙集團窩點進行攻堅，荷槍實彈破門而入。

在外國警方遣送數百名在國外從事電信詐騙的台灣案犯前往大陸後，近期在外國進行電信詐騙的犯罪集團已逐漸轉為全以大陸人組成，近日土耳其警方在伊斯坦 堡附近逮捕了119名持中國大陸護照的華人，他們涉嫌從事對大陸的加密貨幣電信詐騙。這是近年來少見的以加密貨幣為手段的電信詐騙術，也是較少見的完全以大陸人組成的犯罪集團。

據《德國之聲》引述土耳其《自由日報》(Hürriyet)報導稱，土耳其警方昨日在伊斯坦堡附近的錫利夫里市破獲一起加密貨幣電信詐騙案，逮捕了119名華人，其中18人為主犯，另外101人則似乎是被強迫為主犯工作。

報導說，此一犯罪集團規模龐大，在當地租了9棟別墅，設立一個「電話呼叫中心」，專門為大陸民眾提供所謂的「加密貨幣諮詢服務」。這18名犯罪嫌疑人向另外101名中國公民承諾提供在外國的工作，其中包括程式師、網路工程師等來自中國的專業人士，後者一旦抵達工作地點，即被收繳護照、禁止外出，被迫為18名犯罪嫌疑人從事犯罪活動。

《自由日報》援引警方表態稱，其中兩人在夜間逃離集團控制後報警。警方總共出動了百餘名警力攻堅，現場被甄別為受害者的人士在訊問中表示，他知道自己是以旅遊簽證入境土耳其。逮捕行動中同時繳獲了150萬里拉現金(約合558萬台幣)、712部手機、677枚SIM卡、112台電腦以及點鈔機、硬碟等物資。警方說，犯罪嫌疑人每月向每名被強迫工作的人支付約7000元人民幣工資。

報導說，18名犯罪嫌疑人中已經有6人被移交司法機關拘押，土耳其移民局也正接手處理101名華人的非法移民問題。中國駐伊斯坦堡總領事館接受詢問時表示，還未掌握這些華人的相關情況。

近兩年來不少被破獲的國際電信詐騙集團中有台灣人參與其中，詐騙對象以大陸民眾為主，目前已有數百名台灣籍案犯被捕後遣送至大陸。台灣雖多次主張案犯應遣送回台，但因與多數國家無司法互助協議而未能如願。此外，過去電信詐騙多以銀行匯款或ATM轉帳為主，但經過大量宣導後民眾多有防範心理，現在詐騙工具轉向加密貨幣，在近年國際加密貨幣飆漲之下，民眾受騙的可能性大增，有關單位應予多加防範。

(中時新聞網)