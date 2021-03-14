由於圓周率(π)的近似值為3.14，因此聯合國教科文組織訂定每年3月14日為「國際數學日」。國內數學界今天在科教館慶祝「國際數學日」，並由現場及全國學生進行布豐投針實驗，算出圓周率分別為3.1418及3.1372，已非常接近正確數字。

響應國際數學日，全球最大的數學專業團體-國際數學聯盟（IMU）特別號召全球超過107個國家舉辦超過400次的數學個別活動，向大眾宣傳日常生活中數學的美麗和其重要性。

在台灣，科教館與中華民國數學會等合作單位也規畫了一系列活動，今天現場除了擺設包含七巧板、跳棋等童玩攤位外，更有與藝術結合的碎形多面體集體創作活動、《音樂劇-玫瑰的數字》演出以及數學魔術表演等跨領域的表演內容，讓民眾了解數學和生活的關聯。

許多人都知道園周率是3.14或3.1415…，但「圓周率到底是什麼？為什麼叫圓周率？」一般人往往不知其所以然。中華民國數學會理事長李瑩英認為，如何引發學生的學習興趣及動機，才是提升國內數學素養的關鍵。

台灣史數學教育史教育協會理事長洪萬生則說，圓周率是小數點以下無限延續的無理數，所以有人形容，真愛就像圓周率，真實、無理及永無止盡。

今天活動現場，並重現18世紀法國博物學家布豐（Comte de Buffon）與他的朋友們一起進行的投針實驗，用投擲竹籤的方式，仿照當年科學家的實驗步驟，逐步驗證出圓周率的近似值。布豐投針實驗很簡單，大家一起把竹籤撒在畫了許多等間距平行線的紙上，透過計算針落下時與這些線相交的機率，就能驚奇的發現可以求出圓周率。

在現場實驗中，民眾投出的竹籤，在紙內有2867支、在紙外有39支，竹籤與線相交的有1731支，依公式算出來的圓周率是3.1418。如果彙整全國152所學校超過1萬名學生參與的布豐投針實驗，學生總共投出31萬8456支竹籤，竹籤與線相交的有19萬2472支，算出來的圓周率是3.1372。

(中時 )