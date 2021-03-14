梅根在歐普拉的專訪中爆料嫁入英國王室後，被禁止外出和朋友午餐聚會，為了避免媒體跟拍，生活中有許多限制，因此相當寂寞，令外界好奇包括嫂嫂凱特在內等英國王室在職成員（working members），生活中究竟面臨哪些限制，據英媒報導，至少有6大禁忌。

英國《每日星報》（Daily Star）整理指出，王室在職成員的一項禁忌是不能隨意為粉絲簽名，據《獨立報》（The Independent）報導，這項規定是為了防範有心人士取得王室成員的簽名偽造。不過這項規範也有被打破過，在和哈利王子訂婚後的首次公開活動中，梅根為一名10歲小女孩簽上了一顆愛心及一個笑臉。

禁忌2是不能和粉絲自拍及經營個人社群媒體帳號。報導指出，許多王室迷在要求和王室成員自拍時都被拒絕，這是出於維安考量，王室成員在背對民眾時，被要求不能和群眾站太近。王室成員也被禁止經營社群帳號，因為一旦不幸有自拍照，王室成員也無處張貼。

禁忌3是不能投票。報導指出，王室成員不能公開表達政治看法、對特定政黨的支持、甚至是投票。根據王室官網，有一條規定指出，有關政治事務，女王及家人必須嚴守中立規範。

禁忌4是穿著不能太隨性。報導指出，民眾將很難看到凱特穿著寬鬆運動服的模樣，因為英國王室有相當嚴格的服裝規範，在任何公眾場合，女性成員務必要衣著端莊、稍為正式，換句話說，迷你裙、短版上衣、芭比粉色指甲都是不合格的。

英國王室女性成員的帽子時尚。

另外根據多名王室專家的說法，英國王室還有一條老教條，就是女性成員出席任何正式場合時都必須戴帽子，晚上6點過後已婚女性則要將帽子換成皇冠頭飾，而且必須要以45度的角度配戴。

王室禮儀專家哈羅德（Grant Harrold）分析，皇冠對已婚王室女性來說是地位的象徵，而且也能對外表示自己已婚、並未在尋找另一半，對於在場男士來說也是明顯訊號，知道不能再對這名女子展現進一步企圖。

另外，凱特也得隨時準備一套葬禮用黑色服裝，以備不時之需。

禁忌5是避免過度展現情感。多數王室成員不會在公開場合中展現親密的情感，也會避免親吻、擁抱、牽手等比較親密的行為。不過已故黛安娜王妃曾幾度和粉絲擁抱，威廉王子、哈利王子兩人也曾這麼做過。另外，在脫離王室前，哈利王子與梅根也曾公開牽手，當時引發討論。

大眾和王室成員見面時，也會被告知除非王室成員主動伸出手來，否則不得伸手觸摸。

禁忌6是不能在女王之前上床睡覺。報導指出，在女王之前倒頭是非常不禮貌的行為。女王伊麗莎白二世的前私人秘書赫塞廷爵士（Sir William Heseltine）在自己的書中指出，「沒有人認為可以在女王之前上床睡覺」，他說當年對黛安娜王妃而言，漫長的皇家夜晚相當痛苦，大家會花一個小時坐在客廳聊天。

(中時新聞網)