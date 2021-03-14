大陸33歲女星張雨綺，過去曾演出電影《長江7號》而成為「星女郎」之一。近日她受邀出席「2021電視劇品質盛典」時，以一席性感的透視禮服優雅出席，並在網路上公開一系列美照，大秀凹凸有致的身材驚艷網友的目光。

在昨日(3/13)晚間所舉辦的「2021電視劇品質盛典」上眾星雲集，除了演出《三十而已》而爆紅的江疏影、毛曉彤、童瑤，還有吳謹言、Angelababy、楊紫、倪妮、孫儷等多位大咖明星，而去年登上綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而再次打開知名度的張雨綺，也受邀這場活動，並在活動開始前先行在網路上公開一系列穿搭。

只見張雨綺身穿黑白線條相間的高級訂製禮服，貼身又透視的剪裁，加上高衩至腿根的性感設計，使她修長美腿及凹凸有致的身材曲線全洩，沒想到轉身後還藏有亮點，背部整片挖空的設計，更讓雪白裸背一覽無遺十分性感，每張照片宛如時尚大片般散發女神魅力，網友看到後也紛紛大讚「這麼背不露太可惜」、「我的媽呀！美慘了」、「這是什麼神仙下凡的美圖」。

張雨綺2016年時，曾與相戀70多天的富商袁巴元閃婚，並在隔年迅速產下龍鳳胎，沒想到婚姻僅維持2年便以離婚收場，讓她無端陷入鄭爽的代孕風波，直到她的前經紀公司老闆兼好友楊天真，在微博上公開她當時懷孕的美照才平息風波，並在《乘風破浪的姐姐》中以直率的性格圈入一票粉絲。

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