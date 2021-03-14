今年已經悄悄過了4分之一，是不是仍覺得生活上諸事皆難以順心。但別擔心！星座命理專欄《卡哇伊》今（14）日就點名3生肖的朋友熬過大難，將揮別過去所有的不開心，在3月下旬迎來福祿之氣，接下來的日子準備發橫財、萬事順。快來看看你和身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍生肖羊

羊年出生的朋友，前一陣子整體運勢欠佳，可以說是財運不佳諸事難順，3月下旬田宅宮得「正官」吉星照耀，運勢會在極短的時間內起飛，除了有添丁旺財的好運，全家人也都平安健康。

有部分肖羊人因為想法和現實漸行漸遠，對自己越來越沒自信，記得要相信自己的能力，今後的發展一定會越來越好的。

▍生肖猴

肖猴之人，上個月「貫索」凶星入監察官，所以很多人有一種被衰事籠罩的感覺，但3月下旬起官祿宮得「福祿」吉星照耀，馬上會有大運到來，財運節節攀升，甚至在4月好運更旺。

肖猴的朋友是典型的工作狂，經常忙到廢寢忘食，記得要以身體為重，未來的好運也會接二連三來家中報到。

▍生肖鼠

生肖鼠的朋友，前一月田宅宮有凶星「暴敗」作亂，所以很多人衰事不斷，運勢低迷，3月下旬開始因為田宅宮得「解德」吉星庇佑，整體運勢在短的時間內飛漲，特別是財運格外旺盛，從此生活富貴又吉祥。

生肖屬鼠的朋友也因為對工作十分用心，升職加薪指日可待。記得日後廣結善緣，將會得到更多貴人相助。

(中時新聞網)