生華科(6492)14日宣布，旗下治療新冠重症新藥Silmitasertib(CX-4945)，二期體臨床試驗數據，獲美國外部獨立臨床數據監查委員會(Data Monitoring Committee，DMC)通過，目前積極加開醫院，力拼未來三個月完成收案，並啟動際授權。

生華科表示，Silmitasertib在美國Banner Health醫療機構進行中的新冠肺炎二期重症人體臨床試驗，首批收治病患的臨床數據結果，已獲DMC委員一致通過完成審查，在毋須修改任何臨床試驗設計下，可持續進行新冠肺炎重症患者收案。此臨床試驗目標在下一季完成，如有顯著療效改善的數據分析結果，將有利加速國際授權的發生。

臨床數據監測委員會(DMC)為由臨床醫生、科學專家、統計學家以及倫理學專家所組成，DMC將透過定期審查正在進行的臨床試驗中收集的數據，針對受試者或潛在受試者之持續安全性、有效性提出重要建議，以減低受試者風險和確保試驗正確和其科學價值。

生華科總經理宋台生指出：由於臨床數據佳，目前已經加開位在同一州的圖森市醫學中心(BUMCT)為第二個臨床中心，目前已啟動病人篩選流程可望加速臨床進程，力拼在未來三個月完成收案！

生華科新藥Silmitasertib目前在美國進行中的兩項新冠臨床試驗，除了Banner Health醫療機構收治重症(Severe)病患，另一項收治中症(Moderate)病患的臨床試驗是由美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(CARE)執行，目前持續收案中，據了解，CARE同時持積極透過其醫院官方網頁招募受試患者，希望盡速完成臨床。

新冠肺炎從去年爆發迄今已一年多，截至今年3月13日統計，全球確診人數逾1.19億人，死亡人數達264萬人。法人認為，儘管疫苗已在全球開始施打，但陸續出現施打疫苗後嚴重過敏反應等不良事件，同時全球各地都出現新的變異毒株，現有的疫苗對變異毒株能有多少保護力也讓外界存疑，因此治療藥物，特別是口服劑型的藥物備受關注。

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