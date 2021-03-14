2001年世界盃一戰成名，8年後卻因涉入假球案遭逐出棒球界的前旅日球員張誌家，近況曝光！他現身網紅臉書，首次體驗直播賣貨，並應網友要求高歌一曲，吸引不少人上線。好久不見的張誌家，兩鬢已有些許斑白，鏡頭前略顯滄桑，對照當年風光，令人感嘆。

知名直播主潘豪豪日前預告，將邀請張誌家同框，介紹精品手錶。13日晚間7點，張誌家準時現身，立即引起網友騷動。他不僅帶來簽名球，還在手錶包裝、證書簽名，一名網友以1萬1000元標走，大呼值得。

直播共2小時17分，許久沒公開露臉的張誌家，看起來有點生澀，大批網友展現熱情為他加油，他也「應觀眾要求」高歌一曲，唱起當年出唱片時的主打歌。

張誌家不諱言，直播前一度想打退堂鼓，沒想到湧進來的網友都留言力挺，讓他相當感動；坦承當年過於自負、靠天份打球，名利雙收後卻沒有好好珍惜，到現在相當後悔。

潘豪豪透露，當年就讀高中時，常去張誌家工作的鐵板燒店光顧，張經常幫他加菜，這段往事回想起來仍感動不已。如今終於有機會，邀請張上直播，兩人未來也會不定時同框。

張誌家表示，離開棒球場後，做過鐵板燒廚師，也當過工人，負責裝冷氣、蓋鐵皮屋、在工地搬水泥等。目前計劃今年9月考高爾夫球職業證照，希望已40歲的人生，能重新出發。

(中時新聞網)