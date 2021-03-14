《前世的冤家》崔允英 、具元 x 高娜妍x閔恩碩 (中天娛樂台提供)

韓星崔允英今年在話題度極高的韓劇《驅魔麵館》飾演霸氣警官金正英，頗獲好評，由她主演的另一部好戲《前世的冤家》，將於3月15日起每週一至週五晚間6點於中天娛樂台首播。她在《前世的冤家》飾演崔高若，是個擁有超強生活能力、極富責任心、又熱血的準大學生，爸爸卻外遇拋棄家人，使她必須扛起一家之長的重責成為家中支柱，為家人不顧一切，水潑溼身或挨打流血都在所不惜。

崔允英飾演的崔高若劇中每當最狼狽的時候，總會撞見專門負責離婚官司、公認刀子手的律師閔知碩(具元飾演)，有次代替妹妹去談判，剛好閔知碩在旁聽見舌槍唇戰的對話，誤以為崔高若是破壞別人家庭的蛇蠍女小三，但後來相處卻發現崔高若是真誠的人，腦海揮不去她的身影，更忍不住想要成為她的支柱依靠，即使危險關頭也不想放開她的手。

曾經當過舞者的演員崔允英，從小就很喜歡跳舞，參加李孝利舞者甄試之後，從此開啟練習生的生活，但卻因為身體頻出狀況，讓她只好忍痛放棄跳舞生涯。但上帝關了門，又為她開了另一扇窗，崔允英意外在戲劇領域發展出一片天，參加公開招聘並成為正式演員，無奈出道後一直缺乏亮眼成績，直到主演《貓來了》奪下KBS演技大賞「日日連續劇女子優秀演技獎」才受到矚目，更被稱為「日日劇女王」。

對於出演《前世的冤家》，崔允英表示：「非常榮幸能與優秀的製作團隊、演員們合作，最重要的是劇本非常出色，讓我十分期待最終的成品。大家都在同心協力地準備著，希望觀眾朋友們多多期待！」

(中時 )