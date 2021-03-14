民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，除了第一時間兩人出面澄清是房東與房客關係外，之後對此都是冷處理，並未多有回應，而2人之間的關係引起各界熱議。根據一份最新網路民調顯示，有高達8成網友不太相信2人是單純的房東與房客關係。

網路媒體《NOWnews》以「王定宇說自己只是租客，和顏若芳只是室友關係，您認為呢？」為題，進行網路投票，投票時間為3月11日至14日，截至14日下午5點30分，結果顯示，相信2人說法的網友有6.36%；而不相信2人說法，認為2人已經算是過從甚密、關係不倫的網友則高達80.91%；另外有12.72%網友沒有表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自NOWnews民調網站)

對於周刊表示自去年11月開始跟監，卻在今年3月才爆料此是，有39.41%網友認為，晚出是為了查證；有44.7%網友則認為，可能是為了模糊其它事情的焦點或民進黨內鬥；另外還有15.99%網友沒有表示明確意見。

至於台北市議員侯漢廷表示，35歲的美女發言人名下可以擁有2間台北市房產，還能分租給別人，有28.55%網友表示，家裡有錢真好；有45.84%網友則認為，居住正義都是喊假的；覺得窮人不適合玩政治的網友有15.33%；沒有明確表態的網友有10.28%。

此外，該民調還詢問網友，撇開藍綠不談，是否能夠接受政治人物有婚外情，有13.19%網友表示「可以，只要會做事就好」；有高達78.34%網友則認為「不行，這關係人格和道德問題」；另外有8.47%網友未明確表態。

(中時新聞網)