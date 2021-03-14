等了21年，味全龍終於回到中職一軍戰場，今日回歸首秀對上統一獅，由陳品捷敲出新龍隊首安與首轟，3局上則趁獅隊洋投布雷克的失誤戰上得點圈，洋炮赫雷拉適時安打助味全龍攻下首分，這別具意義的時刻讓現場龍迷相當興奮，7下結束統一獅已3比2領先。

味全龍回歸首戰由王維中先發，統一獅則派出去年台灣大賽功臣布雷克先發，兩邊都想搶下首勝，而由於這是味全龍回歸首戰，陣中選手幾乎是首度上一軍，每一次安打球都要回收作為紀念，而龍隊回歸首安是2局下由陳品捷擊出，他去年是富邦悍將球員，因擴編選秀被味全龍選中。

3局上半曾傳昇敲出滾地球被獅隊一壘首獅冠宇攔截，不過傳給投手時布雷克發生失誤，曾傳昇上到二壘，下一棒赫雷拉敲出中職首安，且帶有1分打點，味全龍在此戰先馳得點，這也是龍隊回歸首分。

王維中前4局無失分，最快球速測到151公里，5局下半遇到亂流，先對吳國豪保送，抓下2出局後又對郭阜林丟觸身球，一、二壘有人時林安可敲出內野安打，將比分追平，此時龍隊決定換投呂偉晟，但他上場後又丟保送形成滿壘，帶打的姚雨翔建功，安打帶有2分打點，分數算在王維中頭上，獅隊超前成3比1。

味全龍新洋炮赫雷拉敲出龍隊回歸首分。（資料照／季志翔攝）

味全龍7局上又靠陳品捷追分，他面對洋投伍鐸敲出右外野方向陽春炮，這也是味全龍回歸後首轟，陳品捷一人就包下龍隊回歸的首安、首轟。

(中時 )