外傳我國駐德國代表處曾花新台幣80多萬元購買圖林根自由邦地方報紙的新聞廣告，外交部今天表示，我國駐德國代表處自2015年開始，定期在南圖林根信使報刊登廣告共計2萬4000歐元，相關廣告支付予HCS Medienwek公司，國會議員郝普特曼不是該公司股東也不是收款的對象，與駐處刊登廣告完全無涉。

外交部副發言人崔靜麟指出，南圖林根信使報（Sudthuringen Kurier）是德東圖林根邦的地區報紙，為拓展德東地區民眾對我國的瞭解，我國駐德國代表處自2015年開始，定期在南圖林根信使報刊登廣告以增加我國的能見度包括說明台灣參與WHO訴求、介紹台灣觀光旅遊等，每則廣告1000 歐元，共計2 萬4000歐元。

他說，這與亞塞拜然駐德國大使館於2018年10 月單次支付1萬6744歐元刊登廣告的情況完全不同，且相關廣告支付予HCS Medienwek公司，國會議員郝普特曼不是該公司股東也不是收款的對象，與駐處刊登廣告完全無涉，國外媒體對駐德代表處的相關報導，或特定立委未向外交部查證的發文，皆為明顯錯誤，外交部特此澄清。

崔靜麟指出，駐德國代表處謝志偉大使自2016年到任後，持續推動台灣與德國的雙邊關係，爭取德國各界人士對台灣的瞭解與支持。駐德國代表處刊登廣告，屬於我駐外館處於當地之正常文宣工作，並無外界所稱有政治考量或獨厚當地政治人員之情況。外交部對相關影涉及質疑表示遺憾，並盼能速為更正。

(中時 )