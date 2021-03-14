民眾在中寮鄉欣賞錫葉藤卻造成交通亂象，園主索性將錫葉藤砍了。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

呂姓農民在中寮鄉長源隧道附近的龍南路旁，種植錫葉藤，每年春天繁花盛開，有如紫瀑花牆，吸引民眾前往賞花，但人車爭道險象環生，日前還發生2件車禍造成2人受傷，呂姓農民氣到受不了，忍痛將整排錫葉藤腰斬。

20年前，呂姓農民在中寮鄉永芳村的山茶花栽培場邊，種植一排長度約80公尺的錫葉藤，由於氣候及土壤條件適宜，錫葉藤逐漸攀上圍牆，每年春暖花開時，錫葉藤的紫色花蕊如瀑布般垂落，繁花似錦非常美麗，因此，雖然位處鄉間，仍然吸引很多民眾前往賞花。

路邊就可以欣賞紫瀑花牆，而且不收費，遊客口耳相傳，近悅遠來，但是，看花本是賞心樂事，卻有許多遊客賞花不守規矩，有人亂停車、有人直接站在道路中央拍照，熙來攘往的人潮，穿梭在車流之間，險象環生，日前發生2件車禍，有2位遊客受輕傷。

呂姓農民說，他在現場提醒遊客注意車輛往來很危險，遊客勸不聽，有時他吹哨子警告還會被瞪，日前又接連發生車禍，讓他覺得很無奈，氣到「沒法度」，因此，索性在日前將錫葉藤砍斷。

呂姓農民指出，錫葉藤種那麼久，砍掉很捨不得，附近的居民也勸他不要砍掉，所以還留下一部分，省得麻煩。

錫葉藤又名祈願藤，屬於蔓性灌木，成長快速，上端的藤蔓砍掉後，還是會再長出新芽繼續茁壯，不過，呂姓農民說，以後將會隨時修剪，不會讓錫葉藤繁盛到伸出圍牆，因此，將來欣賞紫色花瀑，可能就沒有那麼壯觀了。

(中時 )