豐田國中原住民流行音樂班14日在專業錄音室秀成果，學生說，好像在浴室唱歌 。（莊哲權攝）

「感覺像在浴室唱歌」，台東豐田國中原住民流行音樂班去年9月成立，經過1個學期的學習，14日在專業錄音室錄製他們寒假作業創作的2首單曲，學生說，專業錄音室的回音就像浴室，聲音特別清晰，將來希望以大學姐張惠妹為榜樣，在流行音樂歌壇發光。

台東縣政府去年9月成立豐田國中原住民流行音樂班，共有12名學生，由校內音樂教師和校外的專業教師共同授課，每周10小時教導創作及演唱技巧，才經過一學期，其中7名學生就發表「國中生」、「小時候」2首詞曲創作，還嵌進原住民古調，毫無違和感，縣長饒慶鈴讚為「醒腦神曲」。

14日上午他們到曾有多位金曲獎得主創作的錄音室錄製單曲，胡懷恩說，專業錄音室的回音就像浴室，聲音特別清晰；陳瑋欣說，以前不會彈吉他，現在是吉他手，很有成就感；來自長濱的廖琳瑄說，希望未來有更多的詞曲作品發表，並錄製成數位串流音樂，在Youtube上供更多人欣賞。

縣長饒慶鈴表示，流行音樂專班是去年天馬行空的發想，希望把孩子們的音樂火花在國中端就發生，不用等到大學才去分科系，感謝豐田國中校長洪文政帶領的團隊，在如此緊迫的時間裡建置起來，讓孩子有機會展現他們的才華，縣府團隊會繼續為孩子們的未來舖路，創造更多可能。

天后張惠妹是豐田國中校友，台東跨年演唱會，阿妹還跟音樂班的學弟妹們在後台合照，饒慶鈴說，希望有機會也讓大學姐看到大家努力的成果。

(中時 )