美國長天期債券殖利率連續2周明顯上升，美國十年期公債殖利率飆破1.6％。外銀財富管理普遍認為，這是從歷史低點往較正常的區間發展，經濟基本面逐步改善，法巴銀財富管理指出，基於對2021年經濟成長的預期共識，美國將會受惠於財政刺激方案與貨幣寬鬆政策的雙重利好，不會立即擠壓股票的表現，渣打銀行分析，根據歷史數據顯示，在公債殖利率上升的期間，股票表現往往優於債券，價值型股票表現通常也會優於大盤。

主要國家央行都在3月中旬舉行重要會議，各國力拚經濟能早日脫疫重回常軌，且美國新一輪財政措正式簽署出爐，投資者對於市場景氣復甦的預期升溫。星展財富管理指出，當FED謹慎行事縮減QE計劃時，利差還有進一步壓縮的空間。也因為預期更進一步的復甦，利差呈現收縮，固定收益在利率上升的環境中通常表現不佳，但全球信貸至少已藉由利差壓縮抵消了利率上升。

法巴銀財富管理指出，2021年的後疫情期間原本就預估有三大主要風險之一就是利率風險，近期美國長天期債券殖利率上升，佐證了年初的提醒。對固定收益商品熟悉的投資人、但又不想被美債之類的主權債影響，可以選擇基礎建設基金資產類別，投資於多個領域的基礎設施：交通運輸、環境、 社會、能源、醫療保健等。該類基金能提供穩定而有吸引力的長期回報，且波動性低於股市。部分基礎建設基金側重經常收入分配，一部份分配到資本增值。

渣打銀行指出，美國十年期公債殖利率飆升，「公債殖利率走揚通常代表景氣回溫」，以長線角度來看，通常伴隨著股票等風險性資產同步走揚，因為這兩者反映對於經濟前景好轉的預期，而且股票表現往往優於債券，價值型股票表現通常也會優於大盤，建議投資者可考慮提高價值型股票比重，包括金融、工業、能源、原物料等類股的配置。

若投資人仍有部位要佈局債券，渣打銀行偏好新興市場美元債、亞洲美元債，和成熟市場高收益債作為收益型資產配置的核心，不過也預期資本利得空間愈來愈有限，認為報酬表現將以債息收入為主。星展財富管理認為，聯準會最早可能在2023年下半年開始升息，現在判斷通膨快速上升仍為時過早。就殖利率曲線來看，美元、新幣和港幣的2年到5年期公債有表現空間。

(工商 )