3月14日白色情人節，高中體總送上睽違12年再度舉辦的的HBL全明星賽，而三分球大賽光復高中莊朝勝在最後一個投籃點分數追上原本的領先者、能仁家商林柏叡，以17分贏得三分球大賽男生組冠軍，三分球大賽女生組則由陽明高中陳佳妤以14分奪冠。

本屆HBL明星賽三分球大賽女生組參賽者有苗栗高商蔡宜樺、陽明高中陳佳妤、永仁高中王禹雯、南山高中劉芳瑜（依照出賽順序），蔡宜樺投進10分，第2位出賽的陳佳妤，穩穩投進14分，接下來挑戰的王禹雯、劉芳瑜各11分、12分，未能超越陳佳妤，最終由陳佳妤榮登三分球大賽冠軍。

男生組則是高苑工商蔡子翔、南山高中吳承翰、能仁家商林伯叡、泰山高中蔡宸綱、青年高中許皓翔、東泰高中廖慈恩、光復高中莊朝勝參賽，首位出賽的蔡子翔投進7分，跟著吳承翰13分，林柏叡16分再把標準提高，參賽者中195公分身高最高的蔡宸綱，上周4強賽以絕殺幫助泰山高中晉級冠軍戰，三分球大賽持續展現外線能力，可惜15分未能超越林柏叡，接下來許皓翔、廖慈恩各是7分、8分，最後一位出賽的莊朝勝，4個欄架投完入袋13分，在最後一個點投完4球後以16分追平林柏叡，最後一球他也把握住「絕殺」機會，以17分收下三分球大賽冠軍。

莊朝勝賽後笑說：「雖然有點緊張，但參加比賽目標就是冠軍，第1球以為會麵包，開始進行後就慢慢找感覺，最後一球以為不會進。」隨後莊朝勝也和光復高中隊友馮誠恩、助理教練李宇偉一同參加混合投籃賽，三人手感相當好，幾乎所有點一球就命中，最遠的半場投籃也是李宇偉第一投就破網，短短15秒完成賽事，也順利帶走混合投籃賽冠軍。

陽明高中陳佳妤。（陳怡誠攝）

光復高中莊朝勝。（陳怡誠攝）

(中時 )