大陸女星秦嵐以宮廷劇《延禧攻略》「富察皇后」一角人氣暴漲，溫柔優雅的形象深植人心，現年41歲的她，不管是臉蛋、身材都保養得宜，完勝許多少女，近日她曬出一系列美照，不但超短洋裝露出大美腿，一個側身更讓S曲線全被看光。

秦嵐日前在微博曬出一組照片，只見她穿著螢光綠洋裝，更顯她的白皙皮膚，且由於裙子太短，內裡還襯著同色系短褲，使得她的一雙大長腿展露無遺，另外，衣服上還設計一些綠色小花和綠葉，整個散發春意盎然的氛圍，尤其洋裝的貼身剪裁，讓秦嵐秀出好身材，纖細蠻腰吸睛外，一個側身S曲線全都露，零贅肉的苗條曲線令人稱羨。

秦嵐纖細美腿十分吸睛。（圖／翻攝自微博）

秦嵐一個側身秀出S曲線。（圖／翻攝自微博）

秦嵐曬出美照後，吸引許多粉絲留言狂讚「姐姐太美了」、「哪裡來的仙女姐姐」、「姐姐的腿不是腿，塞納河畔的春水」、「姐姐的腰不是腰，奪命四郎的彎刀」、「這小細腿」。

秦嵐最近和小19歲「陸版道明寺」王鶴棣合作新戲《無法戀愛的理智派》大談姐弟戀，兩人日前到長沙錄節目，先抵達的男方還留在機場接機秦嵐，兩人會合後不時打情罵俏，宛如熱戀中的情侶，讓外界相當期待兩人在新戲的甜蜜爆擊。

秦嵐裙子太短快洩屁股蛋。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)