中國大陸外交部駐香港特派員公署發佈通知稱，自3月15日起，將對已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明材料的簽證申請人提供便利，申請資格包括赴華從事各領域復工複產的外籍人員與其家屬，同時適度擴大到「緊急人道主義需要」赴華人員等。

據《路透》報導稱，相關便利僅適用於已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明材料的簽證申請人，在遞交簽證申請時不再需要提供核酸檢測陰性證明和《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。簽證申請人可按照新冠疫情前的要求準備材料並遞交申請，即無需提供省級外事、商務部門或央企的《邀請函（PU）》、《邀請函（TE）》及《邀請核實單》。

其次，適度擴大因「緊急人道主義需要」赴華人員簽證審發範圍的適用人群為中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬。赴華事由包括家庭團聚、贍養、探親、來華奔喪或探望危重病親屬。

此外，還包括持有效APEC商務旅行卡人員，可憑有效APEC商務旅行卡及中國內地邀請單位出具的邀請函，申請辦理商貿類簽證。

稍早美國、日本、印度和澳洲領導人舉行四方安全對話。拜登政府表示，四國將宣佈融資協議，以增加疫苗生產能力，將用於在東南亞國家進行接種。

(中時新聞網)