台東大學棒球隊高克武、王信民及謝承勳教練團領軍下，今年首次打入大專棒球聯賽公開一級的前4強，3月13日在三重棒球場爭奪冠亞失利後，今日在一路挨打的情況下，於8局下突破對方封鎖，單局強灌8分，取得成隊以來最佳的季軍成績。

今日的季軍賽，台東大學棒球隊前面7局被台灣體大投手壓制，有安打卻無法串連，有得分機會卻缺臨門一腳，以4：0一路壓制到8局下半，靠著安打及對分投手不穩接連送出保送，比數追到4：4平手。

此時東大仍攻佔滿壘，且球數已滿，場上打擊的楊竣翔，揮棒將小白球送出左外野大牆，擊出滿貫全壘打，將比數大逆轉為超前4分。9局上半雖被對手擊出安打，但是靠著沉著冷靜的面對打者，最後用美技守備，以再見接殺完成比賽，勇奪大專盃棒球聯賽一級組的季軍，創下隊史最佳紀錄。

台東大學曾耀銘校長為了激勵選手，在3月13日開賽之前，就已經到達三重棒球場給予選手們鼓勵；東大新北校友會則連續兩天到場給予學弟加油，校友會理事長劉文通今天更依照教練團的提醒，帶著鳳梨和香蕉前往球場加油打氣。

(中時 )