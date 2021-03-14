高雄地區水情燈號目前為減壓供水黃燈，14日市長陳其邁會同台灣自來水股份有限公司、當地立法委員、議員及里長及水利局相關人員展視察鳳山水庫淨水場，期待鳳山水庫能提高蓄水量及民生用水之產量，穩定民生及產業供水。

適逢反聖嬰年，中央氣象局預測今年春季降雨量偏少，高屏溪川流水已低於歷年同期平均，刻正配合中央水源調度，停止北送支援台南。

水利局表示，高市主要水源高屏溪近日可取水量剩約每日60萬噸，伏流水及地下水等備源用水均已上場。依目前水資源現況，尚可滿足每日民生用水約120萬噸以及工業用水25萬噸之所需。

為因應今年嚴峻枯旱期，需增加既有蓄水設施儲量，現鳳山水庫蓄水量380萬噸，市府將協調自來水公司加緊完成相關補強止漏工程，提升約80萬噸蓄水量。至於自東港溪取水支援民生用水，也由每日3萬噸提升至5萬噸，但因主要支流新園排水的氨氮濃度過高，限制了淨水場民生用水產量，將儘速與屏東縣政府協調，爭取中央經費以改善水質並儘速啟動相關繞流措施，再提升鳳山淨水場民生用水產能。

鳳山水庫庫容量滿水位高層是50公尺，但現階段的庫容只有44.5公尺，蓄升計畫希望能加大到46公尺，有助蓄洪庫容。

為吸引產業投資、滿足民生用水需求，市府將繼續與中央合作開發再生水及伏流水，做好準備，也呼籲市民持續節約用水，珍惜每滴水資源回收再利用，度過水情危機。

(中時 )