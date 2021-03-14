一位網友購買鹹酥雞時，故意撩老闆娘「跟妳一樣辣」。老闆娘隨即拿起辣椒粉狂搖15秒，讓他立刻後悔。(摘自爆廢1公社)

酥脆多汁的鹹酥雞是國內許多人的宵夜首選，除此之外，店家客製化的服務也讓這巷口美食多了份人情味。近日一位網友購買鹹酥雞時，故意撩老闆娘「跟妳一樣辣」。沒想到老闆娘隨即露出一絲詭異微笑，拿起辣椒粉狂搖15秒，讓他立刻後悔直呼「我錯了！」

原PO在臉書「爆廢1公社」上分享，近日買鹹酥雞被老闆娘詢問要「大辣？中辣？小辣？」，他故意回說「跟妳一樣辣！」只見老闆娘微笑了一下，便拿起辣椒罐開始狂灑至少15秒。

原PO回家打開一看，鹹酥雞上全都鋪上一層紅通通的辣粉，崩潰直呼「對不起……我錯了！老闆娘～！」最後原PO更透露，吃完老闆娘辣度鹹酥雞後，已經「火燒屁股了。」

老闆娘的復仇讓網友紛紛笑歪直呼，「闆娘不給虧，辣得不得了」、「老闆娘表示，撩我是要付出代價的」、「這故事告訴我們千萬不要亂撩」、「面子問題，手不能停」、「再玩啊看我弄死你」、「老娘的辣不是你能受得了的」。不過也有網友認為，「這辣度，看起來好好吃」。

(中時新聞網)