空勤總隊出動直升機，至美濃區廣善堂山區救火。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

美濃乾旱不雨，慘的是，美濃地區14日傳出火燒山。由於消防車無法進入山區，高雄市消防局請求空勤總隊出動直升機協助，由空中灑水滅火，空勤總隊從中午起出動2架次直升機協助滅火，從美濃湖等吊掛46架次水源滅火，但火勢僅部分控制。

網友拍攝空勤總隊出動直升機到湖面取水的影片，將此事件放在社群網路臉書上，引起網友議論，網友們希望，大家掃墓時不要再放火燒野草了，今年特別乾旱。

(中時 )