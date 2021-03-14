美濃乾旱又火燒山 消防車無法進入山區 僅部分控制火勢 18:402021/03/14 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空勤總隊出動直升機，至美濃區廣善堂山區救火。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空勤總隊出動直升機，至美濃區廣善堂山區救火。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 美濃乾旱不雨，慘的是，美濃地區14日傳出火燒山。由於消防車無法進入山區，高雄市消防局請求空勤總隊出動直升機協助，由空中灑水滅火，空勤總隊從中午起出動2架次直升機協助滅火，從美濃湖等吊掛46架次水源滅火，但火勢僅部分控制。 網友拍攝空勤總隊出動直升機到湖面取水的影片，將此事件放在社群網路臉書上，引起網友議論，網友們希望，大家掃墓時不要再放火燒野草了，今年特別乾旱。 國泰產險2020年申訴率及評議率 本土公司最佳 美濃4里無水可用 將鑿新井 (中時 ) #空勤總隊 #直升機 #美濃 #出動 #乾旱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉股價震盪 華爾街續捧 04:102021/03/13 全球財經 70萬份藻礁連署書 運台北保全 04:102021/03/14 地方新聞 產經解析－陸市場利率短期不會快速上行 04:102021/03/14 全球財經 泰國跟進暫停接種AZ疫苗 總理施打也緊急喊卡 12:042021/03/12 國際 洋炮改守一壘 葉總還有備案 04:102021/03/12 運動天地 高市美濃區吉洋等4里無水可用 自來水公司允諾免費供應自來水 18:142021/03/12 生活 每單剩44元起 近百熊貓外送員抗議薪降3成 12:142021/03/12 生活 后里橡膠廠1個月內失火4次 居民大罵還要燒幾次 09:572021/03/14 社會 台航海賺 新船毛利率逾3成 04:102021/03/12 證券．權證 元山突圍 轉型解決方案商 04:102021/03/12 產業．科技 新屋葉五美萬人祭祖今年仍縮小規模 規定120人內參與 17:132021/03/14 寶島 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 大學教授愛上國小學歷保母 求婚竟遭拒：根本吃虧 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 女大生租屋輕生變凶宅 沒人敢住室友連夜逃 男友遭殃了 - 社會 黑道轉行不打殺 周賺百萬還爽住別墅 門口停滿雙B車 - 地方萬象 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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