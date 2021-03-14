一名女網友北漂7年，最近想買一間位在雙北的小套房，上網請教網友意見。意外釣出另一名女網友分享自身經驗，她16年前狠下心砸370萬元購入一間小兩房，結果被家人罵到退訂，這些年來幾乎年年搬一次家，悔不當初。

原PO以「不曉得有沒有來台北工作的北漂人可分享經驗」在PTT發問，她來台北6、7年了，雖然不知道何時返鄉，也暫時沒有另一半，但她知道「買房是必須」。

她分析自身條件，單身又沒長輩金援，傾向在大台北地區買一間1房1廳的小套房，只是地段好的都上看千萬元；新莊、三重雖有些總價低的2至3房吸引人，缺點是交通不方便。

「如果回中南部老家，同樣價錢可以買到很舒適的空間，但目前因工作考量，又不太能離開，不知道有沒有北漂朋友能分享一下你們的選擇？」

此文釣出不少網友討論，其中一位同樣也是北漂單身小資女，「我北漂第5年訂了預售屋，小兩房約370萬，結果被家人罵到退訂。後來我帶著貓搬了15次，整個人崩潰，終於在去年狠心買了房子；貴很多、屋況更小、更老。」

網友建議原PO，「妳的想法沒錯，手上資金不足的話，就是得犧牲交通」、「如果要選交通方便的，將來脫手也OK，但錢就要準備多一點」、「這預算在雙北真的別衝動，不如投資自己、多賺點錢」。

(中時新聞網)