上周五交易日（2021/03/12）日圓對美元匯率來到109.03，貶幅再創亞幣之首，距離2020年疫情期間最糟的匯率110.61（2020/2/21）只剩一步之遙，2020年期間的升幅恐全部吐回。相對於長期維強的台幣匯率，近一年來日圓對台幣匯率，台幣已升幅9.63％，亦逼向史上記錄，及至最近1個月台幣還升值3.52％，弱勢日圓的最大好處在於助力日本出口。

外銀主管指出，本週將有美國聯準會、英國及日本央行利率決策會議緊鑼密鼓登場，其中日本倍受矚目，日本公債殖利率若進一走升將提振日圓匯率，反之若相對收緊政策的傾向，則可能進一步打壓日圓。由於外銀近期上調美元指數波動區間至91~92，日圓區間亦以107~109為測試，日圓則仍受美債殖利率壓抑。

日圓的持續疲弱，已近乎沒有外銀財富管理想推介，不像近日才走跌的澳幣。渣打銀行指出，短線上美國實際利率走揚可能導致美元跌勢趨緩，但預期聯準會的寬鬆政策立場將抑制公債殖利率走高，因此仍看好歐元、英鎊、澳幣、人民幣的後市表現。

(工商 )