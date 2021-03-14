跆拳道教練蘇麗文昨日受邀出席一場運動醫學座談會，她談及2008年夏季參加北京奧運，第一場對戰南韓選手時，左腳的十字韌帶就受傷了，但她強忍疼痛繼續比下去，賽後又歷經手術及復健，過程很辛苦也很痛苦。她說，要將傷勢養好，重回正常運動表現，自己的心理狀態、醫師及復健師的配合都非常重要。

蘇麗文昨日與同為跆拳道國手的朱木炎、李晟綱共同出席「2021台灣復健醫學年會」運動醫學座談會，暢談運動員前十字韌帶斷裂的心路歷程。

蘇麗文回憶受傷瞬間，她說，當時肌肉訓練狀態相當強壯以及腎狀腺素影響，比賽當下使盡全力在踢擊，在踢出去的時候聽到啪一聲，其實十字韌帶已經斷裂，腳著地時又發現膝蓋錯開無法支撐，當時就知道大事不妙，而且膝蓋非常劇痛，但內心又告訴自己沒事，應該只是扭到。

而長期替蘇麗文診治的長庚醫院復健科醫師林瀛洲也在現場。由於2人認識很久、很有默契，林醫師了解蘇麗文不服輸的個性，第一時間先幫她把組織液抽出來，結果抽出的都是血，並安慰蘇麗文真的只是扭到，接著幫她把腳包起來，還拿靶替蘇麗文測試力道。

蘇麗文說，她出腳一踢，林醫師就被踢飛出去，然後立即獲得醫師同意讓她再度上場，並於第二場對戰紐西蘭選手時獲勝；其實下場後，拔掉牙套就有看到上面被她咬得都是血，而且傷勢越來越嚴重，腳腫得速度越來越快，腳趾頭也骨折，靜止休息的狀態下還會痛到發抖，但上場不會，為了從小到大的夢想，同時背負多人的期待，又想為國爭光，所以堅持下去沒有放棄。

賽後歷經手術及復健，過程很辛苦也很痛苦。蘇麗文說，手術後一睜開眼睛，就看到林醫師在她病房內，幫她抽組織液，之後照三餐復健，大概花半年時間，就做到膝蓋關節角度、回復一些肌力，再回到可以運動的狀態，但腳的動作只能回復7成，可以跑、跳，但不一定能做踢擊的動作，而且要做很多心理建設才有辦法慢慢回到賽場。

(中時 )