沒想到這場PLG前兩名球隊的對決，竟在上半場就提前宣告結束！靠著辛特力全場8投中8，含三分球4投4進，百分百完美命中率拿下20分，搭配塞瑟夫25分，台北富邦勇士終場124比94痛宰桃園領航猿，距離拿下例行賽第1只剩「M1」！

比賽上半場就幾乎底定了，因為雖然打完首節，富邦僅以30比11領先，但到次節，辛特力徹底爆發，單節6投6中，含三分球3投全進、獨拿15分，幫助富邦打完上半場，竟然取得71比41大幅領先，上半場71分更創聯盟半場新高。

由於雙方差距太過懸殊，富邦第2節後半段幾乎都用全本土應戰，也讓比賽很快就變得很無趣，雙方上半場命中率差距就很誇張，富邦上半場投47中30，命中率高達6成38，反觀領航猿投48中15，命中率僅3成12，難怪會輸到30分。

下半場很快進入垃圾時間，雙方也漸漸派上全本土陣容，甚至場上球迷開始期待全隊12名登錄球員都有得分進帳，隨著周桂羽在此節還剩1分25秒拋投命中，富邦全隊每個球員都有得分，全場也響起如雷歡呼，富邦也領先到40分以上。

眼見比賽已沒懸念，連兩天都沒登錄的富邦洋將賈西亞，乾脆在場邊拿相機拍攝場邊隊友與觀眾畫面，逗得觀眾相當開心，不過隨後曾祥鈞、周桂羽兩名富邦菜鳥先後傷退，幸好看來傷勢都沒大礙，跟擁有戴維斯、里德及關達祐等重大傷兵的領航猿相比，根本不算什麼。

(中時 )