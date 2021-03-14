潘千詩／台北報導

運動選手因長期訓練，讓肌肉長期處於緊繃狀態，在高強度運動下，選手們也不時耳聞十字韌帶斷裂事件發生。昨日的運動員前十字韌帶斷裂座談會上，也有長庚的骨科及復健科醫師分享專業意見。醫師表示，檢查膝蓋旋轉是否固定，若有前後不穩定、旋轉不穩定、合併半月軟骨受傷現象，建議手術治療，且要搭配術前術後復健，再回場比賽機率可達6成5。

據統計，治癒後再斷的高危險群，落在15至25歲的年輕選手。長庚骨科主治醫師邱致皓說，年輕選手受傷雖然容易好，但因為要再回去做高強度運動，要找回巔峰狀態，容易再受傷，且女性再受傷機率較高，比例約18-28％。

邱致皓說，病患來會先評估包含年齡、性別、功能需要、受傷情況等項目。功能需要醫學上分4種，其一是只要走路、逛街、買菜或偶爾慢跑，另一種是做直線衝刺，像是棒球、壘球，若功能需求再高一點，如足球、籃球等需要適時變換動作及速度的功能，醫療專業上會比較建議需要動手術來穩定膝蓋。最佳的開刀時間在受傷3周後至10周內，3周內要做肌肉訓練。

邱致皓表示，若有感覺膝蓋抓不住骨頭，有飛出去的感覺，只要有前後不穩定、旋轉不穩定、合併半月軟骨受傷現象，骨科醫師會建議手術治療，否則後續恐有關節軟骨跟新的半月軟骨受傷問題，而手術後要回到術前最好的表現狀態，大約佔5成至6成5左右，而且至少要1至3年，不是術後就能運動，有很多需要配合，像NBA選手受傷後回場比賽，至少2年，要百分之百預備好再上場。

林口長庚復健科主治醫師吳致寬說，十字韌帶損傷，若只是單純損傷，可以可慮不開刀，做保守治療即可。保守治療跟開刀相比，兩者的長期預後來看，不論是2年甚至是20年能夠再度回歸賽場上，其實差不多，沒有什麼差異，但是在穩定性上，開刀治療較好，開刀後回場機率約65％，保守治療統計約5成至7成不等。

(中時 )