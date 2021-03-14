國民黨智庫副執行長黃心華今日於臉書發文表示，針對桃園大潭電廠三接站，如果蔡政府手上有立即可行的替代方案，但卻欺瞞國人、恐嚇國人只能在「燒煤增空污或破壞藻礁」之間2選1，那經濟部長應該下台。

黃心華指出，2017年10月18日，台電在立院面對綠委吳玉琴質詢時曾表示，就算沒有三接，台電已規劃其他3個替代方案，包括有協和、台中兩處備案規劃，也可以把現有管線輸氣量往上衝（可以達到每小時900噸）。

黃心華說，如果台電已經有現成的多項配套方案，加上利用現有管線「衝量」就可以提供大潭未來機組燃氣發電之需，那為何政府只能硬要蓋三接？為何蔡政府上下全部口徑一致、刻意隱瞞台電已經規劃好的現成替代方案？

黃心華說，台電現在面對外界質疑有關三接替代方案的詢問，卻回應「不記得有這樣說」、「如果曾這樣說，願意道歉」。對於攸關未來數十年國家生存發展的重大能源政策，經濟部底下的台電高層竟然是用這樣輕忽反覆的態度應對，甚至用刻意欺騙隱瞞、草草帶過。

黃心華表示，蔡政府積極硬堆三接開發案，不免讓人疑惑，中間是不是有利益糾葛或矛盾？天然氣的輸入，攸關數千億的商機，若是因為中油及台電之間的利益矛盾、或者能源採購背後的龐大利益，導致將現成可行的替代方案束之高閣或隱瞞，導致全國人民為了藻礁開發而憂心忡忡、浪費社會資源。那經濟部長是不是應該下台？

黃心華指出，蔡政府一直在美化其躁進浮誇的能源政策，直到今天才坦白說，如果三接不蓋，未來就會缺電，民眾就要吸更多空污，如果天然氣接收及儲存設備沒蓋，我們的安全存量就只有7至10天。

黃心華說，台灣每年新增的肺癌患者是1.3萬人。蔡政府除了把空污問題賴給境外移入、甩鍋在野黨，其他就交給大內宣來掩飾，反正政院有小編會做圖。這種以一黨私利、欺騙全民，讓黨意凌駕於全民生存福祉之上的執政黨，應該被唾棄。

(中時 )