已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到民進黨發言人顏若芳同進同出，最高紀錄達一周5天，疑似同居，兩人對此都澄清房東和房客的關係；不過，王定宇能登記住宿於立院會館卻不住，也引人好奇。YouTuber街訪時問8位年輕人「你們相信王定宇的機率是多少？」居然大家異口同聲說是0，僅有一個女生說20%，

針對王定宇的桃色風波，YouTuber《Bit King比特王出任務》，街訪時詢問8位16到17歲的畢旅生「你們相信王定宇的話嗎？」一個女生說，「就是藉口啊！」另一個男生則表示，就是不關心時事的人，聽這個也知道這是藉口啊！因為一個立委怎麼會沒錢到要跟別人分租。再被問到「你們相信王定宇的機率是多少？」大家異口同聲說是0，不過其中一個女生則說20%，理由是我們只是單方面聽人講這件事。

還有3個女生被問到「你們相信王定宇的話嗎？」時，一個女生說，她不相信，「男女沒有純友誼這件事，還是有婦之夫，住在一個公寓裡面，畢竟他(王定宇)還有宿舍，為什麼不能住到宿舍？」

另一個女生則直言，「我覺得一定有什麼，才會跟他(王定宇)那麼多天，她是房東的話，不是應該跟房客保持一下距離嗎？而且她又是一個政治人物，所以我感覺兩人之間應該有什麼(貓膩)。」該位女生再被問到，「如果你的男朋友發生這種事情能夠接受嗎？」她回說：「當然不行，如果今天换成我男朋友的話，我當然也會覺得一定是有問題，怎麼可能跟女方這樣..」。

(中時新聞網)