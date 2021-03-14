繼台灣鳳梨被陸禁後，台灣香蕉也傳出遭日本公司Wismettac驗出殺菌劑百克敏超標而下架，引發熱議。對此，農委會官員13日表示，是個案，下架數量也不多，不影響外銷。不過，國民黨立委許淑華則是忍不住批評，政府馬上界定說這是一個進口商的問題，在面對不同的政府(大陸、日本)，政府竟然也產生雙標。

有關台灣香蕉輸出到日本，出現防治炭疽病用藥百克敏超標個案，農委會主委陳吉仲13日特地在臉書上發影片表示，此個案是有單一外銷業者直接拿未符合外銷供果園標準的香蕉出口到日本所導致，我們已經在第一時間嚴格地要求所有外銷業者，務必依照規定來辦理出口業務。

陳吉仲提到，為了維護台灣農產的國際信譽，會針對香蕉檢疫的部分，比照今年的鳳梨作法全面提升檢疫比率，以避免這樣極少數的超標個案再次發生。他強調，已責成農糧署及全國各試驗改良場所，加強輔導農民落實田間管理、遵守用藥及安全採收期規範；亦請包裝場強化選別作業及有害生物檢查，也要求防檢局加強取樣檢查，務必確認出口農產沒有目標市場所關切的有害生物，才能核發輸出植物檢疫證明書。

針對陳吉仲說法，據《中天新聞》報導，許淑華表示，「我們政府馬上界定說這是一個進口商的問題，可以看到同樣一個鳳梨(農產品)事件，在面對不同的政府(大陸、日本)，政府竟然也產生雙標」、「面對日本的時候都是自我設限，總是矮人一截，很多議題表達總是不敢多說話」。

(中時新聞網)