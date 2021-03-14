中職》執教首勝到手 林威助賽前請全隊喝咖啡 19:102021/03/14 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中信兄弟總教練林威助賽前請全隊喝咖啡。（中信兄弟提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟昨天作客台南，兄弟靠張志豪2分炮以10比4擊敗統一獅，林威助執教一軍首勝到手，今天賽前「助總」也自掏腰包請全隊喝咖啡，「感謝球員昨天的努力，鼓勵大家繼續努力。」 昨天擊敗獅隊後，林威助從隊長王威晨手中接下首勝紀念球，今天他賽前也請全隊喝咖啡，鼓勵全隊繼續努力。 此外，洲際球場也出現不少日本送來的花籃，包含「甲子園歷史館」、「台灣觀光協會大阪事務所」、「阪神Contents Link」3個單位致贈花籃，祝賀林威助升任一軍總教練。 日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供） 日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供） 日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供） 日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供） 中職》穿1號開球盼打破魔咒 安心亞：相約封王遊行見 (中時 ) #中華職棒 #CPBL #中信兄弟 #林威助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》穿1號開球盼打破魔咒 安心亞：相約封王遊行見 18:542021/03/14 體育 MLB》海盜補先發 生涯85勝老將卡希爾入列 15:082021/03/14 體育 長歌藝術推胡克敏精品展 04:102021/03/14 企業經營 姚志軒》從「習式語錄」看中國未來政策布局 19:362021/03/14 尚青論壇 UBL》楊竣翔致勝滿貫彈 東大奪季軍續寫新猷 14:032021/03/14 體育 2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽台中初賽 舞林高手競技 16:372021/03/14 寶島 PLG》林書緯傷癒就先發 許總：昨就想讓他上 19:402021/03/14 體育 本土洋將救駕 富邦逆襲夢想家 04:102021/03/14 運動天地 PLG》辛特力「超完美」手感 富邦主場宰翻領航猿 18:532021/03/14 體育 日職》相隔2695天 田中將大熱身賽奪首勝 19:552021/03/14 體育 MLB》林子偉敲安打 熱身賽打擊率4成44 09:232021/03/14 體育 NFL》打到45歲！湯姆布雷迪宣布續約1年 11:462021/03/14 體育 王維中今首秀 獅子棒完全陌生 04:102021/03/14 運動天地 體育熱門新聞 中職》老龍迷都回來了！張泰山感動：完成不可能任務 - 棒球 HBL明星賽》男生組和局落幕 陳將双獲MVP - 體育 中職》索沙7局好投、李宗賢3安猛打 富邦10比6擊敗兄弟 - 體育 中職》味全龍回歸！陳品捷包辦回歸後首安、首轟 - 體育 中職》穿1號開球盼打破魔咒 安心亞：相約封王遊行見 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。