中信兄弟昨天作客台南，兄弟靠張志豪2分炮以10比4擊敗統一獅，林威助執教一軍首勝到手，今天賽前「助總」也自掏腰包請全隊喝咖啡，「感謝球員昨天的努力，鼓勵大家繼續努力。」

昨天擊敗獅隊後，林威助從隊長王威晨手中接下首勝紀念球，今天他賽前也請全隊喝咖啡，鼓勵全隊繼續努力。

此外，洲際球場也出現不少日本送來的花籃，包含「甲子園歷史館」、「台灣觀光協會大阪事務所」、「阪神Contents Link」3個單位致贈花籃，祝賀林威助升任一軍總教練。

日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供）

日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供）

日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供）

日本送來的花籃，祝賀林威助升任中信兄弟一軍總教練。（中信兄弟提供）

(中時 )