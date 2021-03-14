國片《角頭－浪流連》目前全台票房1.55億，劇中四虎先前誇下海口，若票房突破1.5億，將效仿破億時曾莞婷的裸背入浴照來答謝粉絲支持，黃尚禾、唐振剛、吳震亞14日信守承諾獻出裸背照，三人擠進淋浴間，畫面顯得逗趣十足，吳震亞說：「現在是要改拍BL嗎？」唐振剛也笑鬧說：「我們三個人也不輸莞婷的美背吧！至少我們加起來的肉比她多！」而張再興另有工作，但也獨自完成裸背床照獻給粉絲，撩人姿勢與昏暗燈光，引人遐想。

《角頭》劇組14日到嘉義舉辦見面會，男主角鄭人碩被現場人潮嚇到，「角粉的威力很強大，看到這麼多人，真的真的太開心了！」粉絲熱情到衝向紅龍，只為拿到親筆簽名，唐振剛也說：「之前在台中見面會，很多粉絲就說自已是從嘉義上來的，現在我們來見你們了！」

黃騰浩(左起)、吳震亞、出品人張芷瑄、監製張威縯、高捷、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛至嘉義文化路夜市發送角頭口罩。(巧克麗娛樂提供)

結束嘉義謝票見面會，主創及演員馬不停蹄趕往台中大遠百威秀，已經多次在台中與粉絲見面的高捷說：「就像是回家一樣，很溫暖也很感謝。」也見鐵粉場場簽到，甚至大聲向鄭人碩告白：「阿慶！以後你的每場活動我都不會缺席。」死忠程度令在場演員為之感動。

眼見馬拉松式的謝票見面會即將進入尾聲，男主角鄭人碩表示：「很感謝大家這麼喜歡《角頭－浪流連》，有你們的支持，才能讓這部電影有光彩跟力量。」晚間眾演員也抵達台中逢甲夜市及新竹城隍廟商圈，發送限量角頭口罩給粉絲及店家，為這兩日的謝票行程畫下完美句點。

(中時 )