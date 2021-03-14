前民進黨立委蔡啟芳日前表示，2022年台北市長選舉，他要把票投給同黨的北市議員王世堅，而他的兒子蔡易餘也表示認同父親的主張。對此，王世堅則笑著回應，他聽到蔡啟芳這番言論後很高興，回家後馬上燒香報告列祖列宗，讚蔡啟芳慧眼獨具，同時他也針對2022台北市長選情進行分析和評論。

蔡啟芳去年因肺阻塞進行肺部移植手術，手術成功後，他在12日出席台大醫院記者會分享重獲新生感想，活動結束後，蔡啟芳接受媒體聯訪時表示，他點名王世堅是適合參選2022台北市長選戰的人選。

綜合媒體報導，民進黨立委蔡易餘13日也表示支持父親的看法，「這是我人生第一次這麼認同我爸這個『幹話王』的主張，未來王市長，他如果來做，台北市一定會有好的發展」。

《中天新聞》報導，王世堅13日接受訪問時表示，「我昨天聽到第一次被訪問的時候，我回家就很高興，我馬上燒香報告我家列祖列宗」，並指自己參與政治的目的很簡單，只是想讓父親、外祖父過去為台灣貢獻，以及台灣自由民主付出的代價，由他畫上一個完美的句點，「昨天我就當了一日市長，昨天心情特別好，那沒想到今天又被問到，謝謝，又多當一天市長，現在是兩日市長」。

面對記者提問，台北市長是否會是他從政的終極目標，王世堅笑回，「我不敢想啦，因為我們都有最好的人選」，並指民進黨人才濟濟，如衛福部長陳時中、台北市黨部主委吳怡農、基隆市長林右昌等人，「不管怎麼說，謝謝蔡啟芳委員，慧眼如炬，身體更好更強壯，頭腦又更清晰了，更有智慧」。

接著，記者又追問王世堅，認為林右昌和他誰能夠選贏台北市長，而王世堅則直言不敢評論，並指他們有市長的資歷，而他的工作責任是批評、監督台北市長柯文哲，至於自己則是交給民眾來評論，「我自己不敢評論我自己」。被問到蔡易餘也贊同蔡啟芳所言時，王世堅哈哈大笑回答，「所以我才多當了一天市長」，並稱讚蔡易餘非常優秀，見解高明。

【午報精華】20210314 六都治安誰最好? 最新民調:新北第1 高雄墊底(王世堅受訪從5分48秒處開始)

(中時新聞網)