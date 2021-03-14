味全龍一軍首戰在台南球場對上統一獅，三壘側有一群球迷帶著紅色旗子進場，全員穿上紅色球衣氣勢磅礡，這群球迷等了20年就為了此刻龍隊回歸，讓味全龍打擊教練張泰山相當感動，「就像完成不可能的任務。」

張泰山1996年加入中職，當時就是從味全龍出發，也是在味全龍拿到新人王獎項，「等了這麼久，第一場是感動居多。」最讓張泰山感動的，其實就是三壘側的那群老龍迷，「他們20幾年不離不棄，我們一回來就立刻到球場支持，這些資深球迷很棒，還會在臉書上跟我說他們都回來了，怎麼會不感動。」

張泰山說，像味全龍這樣解散後又回來的球隊，在世界棒壇幾乎沒見過，是奇蹟似的回歸，「我是在這發光發熱的，我們都在等這一刻，真的很感動。」

等到老龍迷回歸，張泰山也希望還有新球迷加入，「要讓新世代的球迷看到我們的態度，進場為我們加油，以前我們是成熟內斂的風格，現在是拚勁。」

此外味全龍總教練葉君璋則要領軍新龍隊，他談到首戰的心情，只說「準備贏球。」

(中時 )