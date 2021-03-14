台灣游泳池事業協會主委范清樂14日表示，游泳池業者去年剛經歷疫情，現又遇水情，經營吃緊，但旱象當前，業者還是會配合政府因應。（盧金足攝）

缺水嚴峻，台中市開第一槍，運動局表示，上周已與公、私立游泳池業者開會，將視旱象情況發布，除了每日營業時間縮短，每周1至2天暫停開放游池。泳池業者表示，現在大都室內溫水，採用循環、殺菌、回收與重複利用，並非是用水大戶，建議泳客暫時性回家洗澡，也能照常游泳運動，才是節水之道，但旱象當前，業者還是會配合政府因應。

台灣游泳池事業協會主委范清樂14日表示，「游泳池業者去年剛經歷疫情，現又遇到水情，經營吃緊」，一般民眾停留以往對泳池是用水大戶印眾，現在大都室內溫水，採用循環、殺菌、回收與重複利用，並不是像從前整座游泳池的水換掉再加入新水，而是循環利用。

范清樂建議，應該是泳客游完泳後，這段時間回家洗澡，因泳池用水大宗是洗澡水量，泳客暫時性忍耐配合，能照常游泳運動，才是節水之道，台中市之前因泳客銳減關掉兩家

，現在該協會台中的會員近30家，大家苦撐營業，這波缺水如果再少營業時間，生意更難做，但旱象當前，業者還是會配合政府因應。

(中時 )