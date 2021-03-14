關西鎮14日爆發前夫殺前妻的案件，62歲的陳姓男子涉嫌悶死同齡的陳姓前妻，死者親友透露，陳女個性好又善良，趕不走陳男還將名下房屋留給陳男住，自行租屋另居，陳男還犯下此案，痛罵陳男是「畜生」。

親友指出，陳女於與陳男同居，住處左鄰右舍均是親友，陳男喝酒後就性情大變，去年底兩人發生衝突，陳女遭毆打，因此聲請保護令獲准。陳男時常懷疑陳女外遇，但親友也批評，2人兩度離婚，最後一次約在2年前，雖然陳女沒有外遇，但即使另有對象「也不關陳男的事！」

陳男居住的房子為陳女所有，但親友透露，要趕走陳男卻遭他恐嚇「放火燒屋」，因此陳女選擇自行租屋另外居住。

案發當天，陳女娘家約60、70名親友團聚祭祖，距離陳男住處不到100公尺，陳男以一起吃飯為由，將陳女叫回家，在僅20分鐘的時間內，就犯下殺前妻案，使親友痛罵陳男是畜生。

親友也指出，陳女個子嬌小，不到160公分，而陳男身材高大，案發地點為屋子內後側房間，而案發時，親友均在另棟屋內用餐，沒有聽到任何聲響，直到死者女兒致電，眾親友破門而入，才發現此起人倫悲劇。

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(中時 )